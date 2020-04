Animal Crossing New Horizons | Come pescare gli squali

(Di mercoledì 29 aprile 2020) InNewci sono vari modi per guadagnare stelline, uno di questi è la vendita degli. Dove si trovano gli, quando eè possibile pescarli? Scopriamolo insieme. Prima di proseguire, avete già letto la Guida completaNew: tutti i trucchi ?gliinNewGlisono pesci estivi, quindi in questo periodo scordatevi di trovarli in gioco, a meno che non ricorriate al trucco del viaggio nel tempo, cambiando la data nelle impostazioni della console. Quindi dalle impostazioni della Nintendo Switch alla voce Sistema, settatedata un mese che va da Maggio a Settembre e un orario che va dalle 16 alle 21:00, dopo di che entrate in gioco ed equipaggiatevi con una canna da pesca. Avete già letto la Recensione di...

sole24ore : Videogiochi, perché la banca di Animal Crossing ha tagliato i tassi di interesse? - kobaino : @ptkdev Ma tre ex irl o si animal crossing - GedeGonadas : Sigo disgustadisimo con mi isla del animal crossing. - hoIynch : dopo un mese di incontri su animal crossing ho visto di persona la morosa di mio fratello AKA la mia migliore amica sono felice - GamingToday4 : Animal Crossing: New Horizons, una guida a Volpolo -

Ultime Notizie dalla rete : Animal Crossing

Gli squali sono pesci estivi, quindi in questo periodo scordatevi di trovarli in gioco, a meno che non ricorriate al trucco del viaggio nel tempo, cambiando la data nelle impostazioni della console. Q ...Ormai convertitosi in fenomeno videoludico del momento, Animal Crossing: New Horizons ha conquistato l'attenzione del grande pubblico e di testate decisamente inaspettate. Dopo un articolo su AC New H ...