“Andrea, disabile e con un femore rotto, dopo 30 anni privato dell’assistenza per il Covid-19” – Video (Di mercoledì 29 aprile 2020) Come “caldamente consigliato dai medici che lo seguono da anni, ad Andrea, per le sue patologie, è consigliato di trascorrere quanto più tempo possibile all’aria aperta, lontano dalla ‘costrizione’ delle mura domestiche, questo perché concorre ad evitargli l’improvvisa insorgenza delle crisi epilettiche. Ora però, con le disposizioni legate al contrasto dei contagi da coronavirus, la cooperativa fornita dal comune di Roma (che integrava l’assistenza privata per la mattina), e che da circa 30 anni segue Andrea supportandoci nel garantirgli quanto più tempo possibile fuori di casa, non può più garantirci l’ausilio pomeridiano”. Grazie al nostro amico e collaboratore Alessandro Lisci, attivo fotoreporter della Capitale, siamo venuti a conoscenza della storia di Andrea, un giovane ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 aprile 2020) Come “caldamente consigliato dai medici che lo seguono da, ad Andrea, per le sue patologie, è consigliato di trascorrere quanto più tempo possibile all’aria aperta, lontano dalla ‘costrizione’ delle mura domestiche, questo perché concorre ad evitargli l’improvvisa insorgenza delle crisi epilettiche. Ora però, con le disposizioni legate al contrasto dei contagi da coronavirus, la cooperativa fornita dal comune di Roma (che integrava l’assistenza privata per la mattina), e che da circa 30segue Andrea supportandoci nel garantirgli quanto più tempo possibile fuori di casa, non può più garantirci l’ausilio pomeridiano”. Grazie al nostro amico e collaboratore Alessandro Lisci, attivo fotoreporter della Capitale, siamo venuti a conoscenza della storia di Andrea, un giovane ...

