"Anche loro sono affetti stabili". Fase 2, parla Sileri: ufficiale, siamo alla farsa (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il balletto su "conginuti" ed "affetti stabili" continua. Chi potremo vedere nella cosiddetta Fase 2 dell'emergenza coronavirus? Sul punto più controverso e pasticciato dell'ultimo dpcm di Giuseppe Conte, ora piove la bomba di Pierpaolo Sileri, viceministro grillino alla Salute, il quale spiega che "Anche un amico può essere considerato un affetto stabile". Lo ha detto intervistato a Un giorno da pecora, su Radio Rai 1: "Anche un'amicizia può essere un affetto stabile, come un fidanzato - ha spiegato Sileri - se è considerato un amico vero e non è una scusa". E chissà come lo si può stabilire... "Serve il buonsenso - riprende -, questo è un periodo di transizione, servono le regole per far capire che non è un liberi tutti", sottolinea. Eppure, giorno dopo giorno fioccano interpretazioni che allargano la possibilità di ... Leggi su liberoquotidiano «Gli amici sono affetti stabili : anche loro rientrano tra i congiunti»

Scoperte 35 molecole nella lotta al Covid-19 : tra loro anche l'drossiclorochina

Antonella Clerici - famiglia al completo in quarantena : ci sono anche ‘loro’ (mai visti prima) (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il balletto su "conginuti" ed "" continua. Chi potremo vedere nella cosiddetta2 dell'emergenza coronavirus? Sul punto più controverso e pasticciato dell'ultimo dpcm di Giuseppe Conte, ora piove la bomba di Pierpaolo, viceministro grillinoSalute, il quale spiega che "un amico può essere considerato un affetto stabile". Lo ha detto intervistato a Un giorno da pecora, su Radio Rai 1: "un'amicizia può essere un affetto stabile, come un fidanzato - ha spiegato- se è considerato un amico vero e non è una scusa". E chissà come lo si puòre... "Serve il buonsenso - riprende -, questo è un periodo di transizione, servono le regole per far capire che non è un liberi tutti", sottolinea. Eppure, giorno dopo giorno fioccano interpretazioni chergano la possibilità di ...

Capezzone : +Supersintesi+ Avendo sospeso i loro weekend a Capalbio, pensano che sia stata sospesa anche la Costituzione. Avend… - Capezzone : L’analisi di @mattiamagrassi su @atlanticomag: troppo comodo scaricare Conte da parte di chi (politici, media, isti… - lucianonobili : Una settimana fa abbiamo lanciato #Italiasemplice e oggi il PD ci segue proponendo zero burocrazia. Da settimane c… - roberto_ieraci : RT @ptvonline2001: D'Amato: 'I 5 Covid hospital resteranno in funzione fino a che non si troverà un vaccino, mentre i reparti torneranno gr… - zavsal : @mariogiordano5 Tutto normale. La libertà di espressione esiste, basta che la pensi come loro, in alternativa devi… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche loro Conte: “Chiedo atto d'amore alle banche”. Anche loro tra i congiunti? Puglia In Lavoratori dello spettacolo: “Il nostro Primo Maggio sarà vuoto, uno #zeromaggio”

ITALIA – Un messaggio molto duro quello rivolto alla politica dalle lavoratrici e dai lavoratori della Cultura, dell’Arte e dello Spettacolo, nell’ambito dell’emergenza coronavirus che sta colpendo an ...

Covid-19 e lavoro: le donne pagheranno il prezzo più alto

La fase 2 si avvicina e senza un supporto adeguato molte donne, che guadagnano meno degli uomini, saranno costrette a rinunciare al lavoro per occuparsi dei figli, sacrificando la loro indipendenza e ...

ITALIA – Un messaggio molto duro quello rivolto alla politica dalle lavoratrici e dai lavoratori della Cultura, dell’Arte e dello Spettacolo, nell’ambito dell’emergenza coronavirus che sta colpendo an ...La fase 2 si avvicina e senza un supporto adeguato molte donne, che guadagnano meno degli uomini, saranno costrette a rinunciare al lavoro per occuparsi dei figli, sacrificando la loro indipendenza e ...