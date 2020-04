Anche la Valle d’Aosta sfida Conte | vuole riaprire le scuole il 17 maggio

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Le Regioni non condividono le decisioni del Governo. Clamorose le scelte del Governatore veneto Luca Zaia.lad’Aosta fa discutere. L​a Regione autonomad’Aosta è tra le più colpite dal coronavirus con più di un decesso per ogni 1.000 abitanti. Tuttavia il Governo di Aosta non esclude la possibilità dile scuola entro la primavera. È quanto ha spiegato l’assessore all’istruzione Chantal Certan. “Noi ci stiamo preparando a tutti gli scenari, la nostra scuola potrebbe permettere una riapertura dopo il 17, magari con classi dimezzate e orari ridotti, però è possibile”. Secondo l’assessore “il premierha detto riapertura presumibilmente a settembre, ma il Dpcm che ha firmato parla di una chiusura fino al 17, poi lascia ancora ...