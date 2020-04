Amstel Gold Race 2008: la fantastica vittoria di Damiano Cunego davanti a Frank Schleck e Valverde (Di mercoledì 29 aprile 2020) Un anno da ricordare. In positivo, per le tante vittorie ottenute, in negativo, per quel Mondiale che ancora rimpiange amaramente. Damiano Cunego nel 2008 ha dato spettacolo e si è issato sempre più al top tra i ciclisti italiani del Nuovo Millennio. Per lui sono arrivati successi di prestigio come il Giro di Lombardia, l’Amstel Gold Race e una seconda piazza al Mondiale di Varese alle spalle di Ballan. Ad inizio stagione il Piccolo Principe veronese aveva ingranato la marcia giusta e nelle Classiche delle Ardenne si è riuscito ad imporre. Precisamente nella Corsa della Birra, in Olanda. Una giornata super quella del capitano della Lampre, che era riuscito a tenere sempre le ruote dei migliori, per poi concludere al meglio con il suo spunto veloce. Un gruppettino di una decina di atleti aveva fatto la differenza prima dell’ascesa decisiva, quella del ... Leggi su oasport Amstel Gold Race 2005 : Danilo Di Luca in trionfo. L’apoteosi del Killer di Spoltore

Un anno da ricordare. In positivo, per le tante vittorie ottenute, in negativo, per quel Mondiale che ancora rimpiange amaramente.nelha dato spettacolo e si è issato sempre più al top tra i ciclisti italiani del Nuovo Millennio. Per lui sono arrivati successi di prestigio come il Giro di Lombardia, l'e una seconda piazza al Mondiale di Varese alle spalle di Ballan. Ad inizio stagione il Piccolo Principe veronese aveva ingranato la marcia giusta e nelle Classiche delle Ardenne si è riuscito ad imporre. Precisamente nella Corsa della Birra, in Olanda. Una giornata super quella del capitano della Lampre, che era riuscito a tenere sempre le ruote dei migliori, per poi concludere al meglio con il suo spunto veloce. Un gruppettino di una decina di atleti aveva fatto la differenza prima dell'ascesa decisiva, quella del ...

Oggi in Belgio si sarebbe dovuta correre la Liegi-Bastogne-Liegi, l'ultima prova del trittico sulle Ardenne, le altre sono l'Amstel Gold Race e la Freccia-Vallone,, annullata al pari delle altre corse ...

