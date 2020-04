Amazon Prime Video Store, arriva in Italia il portale per acquistare o noleggiare film (Di mercoledì 29 aprile 2020) Se siete alla ricerca di un film per la serata e i film disponibili sui servizi in streaming come Netflix, solitamente più datati, non vi soddisfano, ora è possibile noleggiarne o acquistane uno su Prime Video Store, il servizio di noleggio e acquisto di Amazon su cui è possibile trovare le uscite più recenti e i blockbuster. L’annuncio è avvenuto oggi. Il nuovo sevizio permetterà a tutti gli utenti di Amazon Prime Video di avere accesso, tramite il sito ufficiale o l’app, ai film più richiesti dei principali studi statunitensi e locali, come ad esempio Disney, Warner Bros., NBCUniversal, Sony, Paramount, Lionsgate, Rai Cinema e Medusa film. Prime Video Store arriva così finalmente anche sul mercato Italiano, dopo aver già esordito in Stati Uniti, Regno Unito, Germania e in Giappone, riscuotendo sempre un buon ... Leggi su ilfattoquotidiano Amazon Prime Video diventa anche store

Amazon Prime Video lancia il servizio Store per i film in anteprima

Amazon Prime Video annuncia arrivo del Prime Video Store in Italia (Di mercoledì 29 aprile 2020) Se siete alla ricerca di unper la serata e idisponibili sui servizi in streaming come Netflix, solitamente più datati, non vi soddisfano, ora è possibile noleggiarne o acquistane uno su, il servizio di noleggio e acquisto disu cui è possibile trovare le uscite più recenti e i blockbuster. L’annuncio è avvenuto oggi. Il nuovo sevizio permetterà a tutti gli utenti didi avere accesso, tramite il sito ufficiale o l’app, aipiù richiesti dei principali studi statunitensi e locali, come ad esempio Disney, Warner Bros., NBCUniversal, Sony, Paramount, Lionsgate, Rai Cinema e Medusacosì finalmente anche sul mercatono, dopo aver già esordito in Stati Uniti, Regno Unito, Germania e in Giappone, riscuotendo sempre un buon ...

team_world : La star di #Riverdale KJ APA e la dolce BRITT ROBERTSON hanno realizzato un VIDEO-MESSAGGIO per la community di Tea… - moviestruckers : #AmazonPrimeVideo annuncia l’arrivo del Prime Video Store in Italia - LGD_informatica : CPU Ryzen 5 3600x in offerta In offerta a € 190.65 Invece di € 232 - LGD_informatica : EVGA GeForce RTX 2070 SUPER KO GAMING, 08G-P4-2072-KR, 8GB GDDR6,Dual Fans In offerta a € 554 Invece di € 620… - seriouslyaleks : RT @playblog_it: Utopia prossimamente su Amazon Prime Video la serie firmata da Gillian Flynn ? -