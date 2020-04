Amazon Prime Video lancia il servizio Store per i film in anteprima (Di mercoledì 29 aprile 2020) La risposta dell’industria cinematografica alla chiusura delle sale in questi mesi segnati dal coronavirus è stata quella di una decisa virata verso il digitale: i titoli in uscita in questo periodo e che non si potevano rimandare sono stati diffusi in anteprima, infatti, sulle piattaforme streaming e on demand. E a loro volta le piattaforme si sono adeguate: ultima in ordine di tempo Amazon Prime Video che proprio in queste ore ha annunciato l’estensione anche all’Italia del servizio Prime Video Store. Si tratta di una nuova funzionalità che darà ai suoi utenti la possibilità di noleggiare o acquistare nuovi titoli tra film appena usciti, grandi classici di Hollywood e i più amati dal pubblico. Si tratta sostanzialmente di un servizio aggiuntivo: i film e le serie tv già disponibili nel catalogo Prime Video rimarranno ... Leggi su wired Amazon Prime Video annuncia arrivo del Prime Video Store in Italia

