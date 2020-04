Altro che pochi tamponi. L’Italia è prima nel mondo. Il Carroccio: non si fanno abbastanza test. Ma i numeri smentiscono l’ultima bufala della Lega (Di mercoledì 29 aprile 2020) Per settimane ci siamo sentiti raccontare la bufala che in Italia si fanno pochi tamponi al punto che molti devono averci anche creduto. Del resto secondo la Lega proprio questo sarebbe stato uno dei motivi che ha permesso al covid-19 di prosperare indisturbato, per giunta soprattutto nelle regioni da loro amministrate. Peccato che questo motivetto, una sorta di slogan da campagna elettorale al tempo del coronavirus, sia una bufala andata avanti fin troppo a lungo. Lo sa bene il Commissario all’emergenza Domenico Arcuri che ha provato a mordersi la lingua ma alla fine ha sbottato: “Tra le mie mansioni non c’è quella di rispondere alle polemiche ma avrei tanta voglia di parlare dei liberisti che dai loro divani emettono sentenze quotidiane”, “dopo aver sorseggiato i loro centrifugati”. Parole di fuoco che risaltano perché pronunciate da ... Leggi su lanotiziagiornale "Avanti un altro!" - Paolo Bonolis superdotato : la Clerici lo smaschera!

Hellboy | Del Toro spiega perché non ci sono le condizioni per un altro film

“Sul caso Telegram, Agcom propone il Grande Fratello della rete sotto il controllo dell’autorità, con potere di sanzione fino al 2% del fatturato. Basta a risolvere la questione pirateria? Temo propri ...

Giove ancora zona rossa con 13 nuovi positivi

Nella giornata di ieri sono stati aggiornati i dati sul contagio, con 20 guariti che porta a 30 il numero degli attualmente positivi “Scende da 50 a 30 il numero degli abitanti di Giove positivi al Co ...

