Allerta esodo 4 maggio | De Luca | Stop a rientri in Campania senza valida motivazione

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Vincenzo Dea colloquio con il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese: “Il 4nessunincontrollato.motivati solo da ragioni di lavoro o sanitarie”. Il Presidente Vincenzo Deho avuto oggi un colloquio con il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese in relazione al previstoverso ladel 4e giorni successivi. “Ho espresso fortissima preoccupazione rispetto al fatto che arrivi di massa e incontrollati possono determinare espansione del contagio e vanificare i sacrifici fatti per due mesi dai nostri concittadini. Ho chiesto al Ministro che il Governo nazionale ribadisca che gli arrivi da altre regioni dovranno essere motivati da ragioni di lavoro o sanitarie e comunque autocertificati. Per quello che riguarda larimarrà fermo l’obbligo oggi vigente per chiunque venga da fuori ...