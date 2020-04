Alberto Matano, il sorriso già di prima mattina dopo la bella notizia: la foto fa strage di cuori (Di mercoledì 29 aprile 2020) Alberto Matano piace a tutti. Bravo, preparato, serio, mai sopra le righe, ironico, elegante, bello. Da quando il giornalista, volto storico del tg1, entra nelle case degli italiani con La Vita in diretta è ancora più seguito. Anche su Instagram, come dimostra il suo ultimo post. Approdato da padrone di casa nel contenitore del pomeriggio di Raiuno a settembre scorso, al posto di Tiberio Timperi, Alberto Matano forma una coppia vincente con Lorella Cuccarini. Il 26 giugno prossimo la Vita in diretta andrà in vacanza e in tanti già si chiedono se nella prossima stagione sarà confermato il tandem Matano – Cuccarini. Anche perché fino a poche settimane fa le indiscrezioni già circolavano e alcune sostenevano che il giornalista sarebbe stato confermato al contrario della conduttrice e showgirl. (Continua dopo la foto) “Posso dire ... Leggi su caffeinamagazine Alberto Matano e Lorella Cuccarini confermano il cambio d’orario

“Mi ha dai un colpo…” : La vita in diretta - Alberto Matano casca nel tranello di Lorella Cuccarini

Alberto Matano Lorella Cuccarini - gag con l’inviata : “Facciamo scongiuri!” (Di mercoledì 29 aprile 2020)piace a tutti. Bravo, preparato, serio, mai sopra le righe, ironico, elegante, bello. Da quando il giornalista, volto storico del tg1, entra nelle case degli italiani con La Vita in diretta è ancora più seguito. Anche su Instagram, come dimostra il suo ultimo post. Approdato da padrone di casa nel contenitore del pomeriggio di Raiuno a settembre scorso, al posto di Tiberio Timperi,forma una coppia vincente con Lorella Cuccarini. Il 26 giugno prossimo la Vita in diretta andrà in vacanza e in tanti già si chiedono se nella prossima stagione sarà confermato il tandem– Cuccarini. Anche perché fino a poche settimane fa le indiscrezioni già circolavano e alcune sostenevano che il giornalista sarebbe stato confermato al contrario della conduttrice e showgirl. (Continuala) “Posso dire ...

infoitcultura : Lorella Cuccarini e Alberto Matano, l’ex volto del Tg 1 cade nel tranello della collega “Mi ha dato un colpo..” - ManueladiBiagio : #la vitaindiretta vorrei suggerire al gentilissimo #Alberto Matano, di cambiare la conduttrice il prossimo anno: è… - zazoomnews : “Mi ha dai un colpo…”: La vita in diretta Alberto Matano casca nel tranello di Lorella Cuccarini - #colpo…”:… - zazoomblog : “Mi ha dai un colpo…”: La vita in diretta Alberto Matano casca nel tranello di Lorella Cuccarini - #colpo…”:… - KontroKulturaa : 'Mi ha dai un colpo...': La vita in diretta, Alberto Matano casca nel tranello di Lorella Cuccarini - -