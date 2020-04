Al via il nuovo regolamento per partecipare al Pet Carpet Film Festival

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Al via ilperal Petche lancia l’operazione solidale con la Croce Rossa Italiana Comitato Area Metropolitana di Roma e provincia per sostenere la raccolta di cibo per gli animali in difficoltà al tempo del Coronavirus. L’eterna amicizia tra uomini e animali ancora una volta protagonista del Pet, la rassegna nazionale di cortometraggi a 4 zampe (il cui svolgimento è previsto per il prossimo autunno) che riparte con la pubblicazione del, scaricabile dal sito www.pet.it, e sempre sotto la direzione artistica della giornalista Federica Rinaudo. Il concorso, con iscrizione gratuita, ha lo scopo di raccontare storie di vita quotidiana: dai profondi legami di amicizia, al triste fenomeno dell’abbandono, al vuoto incolmabile lasciato dagli ...