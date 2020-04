Al Pacino, per i suoi 80 anni si è regalato l’esordio a Hunters (Di mercoledì 29 aprile 2020) La miglior vendetta è la vendetta», dice il cacciatore di nazisti sconfessando ogni buonismo. E quando ascolti Al Pacino recitare queste parole nel primo episodio di Hunters, capisci che ci è riuscito di nuovo: ha dato vita a un personaggio che strega lo spettatore, che ti tornerà in mente anche dopo aver spento la tv. Per i suoi 80 anni, li compie il 25 aprile, l’attore si è regalato l’esordio da protagonista in una serie televisiva: Hunters è ambientata nella New York del 1977 e lui veste i panni di Meyer Offerman, sopravvissuto ai campi di sterminio, diventato un ricco magnate e il capo spietato di una banda di ebrei alla ricerca di giustizia privata. La missione è semplice: scovare e uccidere gli antichi aguzzini. L’età avanza, ma Al Pacino non se la prende comoda. Prima di comparire come cacciatore di nazisti, ... Leggi su aciclico Al Pacino | gli 80 anni di un attore che ha interpretato tutto - persino Satana

Hunters | la serie Amazon con Al Pacino usa l'ironia per colpire duro

