Airola | c’è il decimo contagiato | l’annuncio social dell’amministrazione comunale

(Bn)-caso di contagio ad. Lo annuncia il profilo ufficiale del comune caudino con un post pubblicato nella tarda serata di ieri. Si tratta di una persona giovane, asintomatica e non legata a precedenti contagi. La persona è stata 'tamponata' perché recatasi per diversi motivi in struttura ospedaliera. Domani i congiunti saranno sottoposti a tampone nasofaringeo. L'amministrazione, poi, chiede rispetto e garantisce riservatezza nei confronti del, chiedendo di evitare inutile richieste sulla sua identità.