Airbus | conti in rosso nel 1° trimestre e prospettive incerte

(Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – La big europea dell’aviazioneha chiuso il 1°2020, con una perdita netta di 481 milioni di euro, che si confronta con un utile di 40 milioni relativo allo stesso periodo dell’anno precedente. A pesare sul colosso dell’aeronautica è la crisi generata dall’epidemia di coronavirus, che ha impattato particolarmente il settore aereo. Il fatturato è crollato del 15% a 10,6 miliardi di euro, a causa delle interruzioni nelle consegne. L’Utile operativo adjusted è caduto del 49% a 281 milioni di euro. Considerando la situazione di grandezza, la compagnia guidata da Guillaume Faury non ha fornito una guidance per l’anno in corso.aveva comunque annunciato in precedenza un taglio della produzione degli aeromobili civili di un terzo per l’anno in corso a causa del taglio degli ...