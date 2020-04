Agrigento | Biondi Il Dilemma | ‘subito lavori ripristino Teatro Re Grillo Licata’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Palermo, 29 apr. (Adnkronos) – “Apprendiamo dalla stampa che il comune di Licata ha ricevuto una nota dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali con la quale si sollecita la trasmissione degli atti necessari per l’impegno delle somme già finanziate per la riqualificazione delRe. In qualità di presidente dell’Associazione culturale Il, intervengo sull’argomento per avere le necessarie assicurazioni, da parte dei nostri amministratori comunali, che tutto sta procedendo per il verso giusto e che quanto richiesto dalla Regione venga trasmesso entro i termini fissati”. E’ quanto chiede, in una nota, la Presidente dell’Associazione Luisa. “Da operatrice teatrale e culturale, mi preme rimarcare la necessità impellente di alcuni indispensabilididel nostro ...