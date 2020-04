Adriana Volpe torna in tv | su Tv8 un programma mattutino con Alessio Viola

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Adriana Volpe, dopo tanta attesa, ha trovato una nuova collocazione professionale. La conduttrice trentina, reduce da un Grande Fratello Vip abbandonato senza troppe spiegazioni, è stata scelta per affiancare Alessio Viola nel nuovo contenitore del mattino di Tv8, tra i canali Sky visibili in chiaro. «Sono entusiasta per questa nuova avventura, credo in questo progetto e lo sposo pienamente», ha dichiarato la Volpe, «destituita» da I Fatti Vostri nel 2017. Allora, del litigio tra Giancarlo Magalli e la conduttrice Rai, della presunta ingerenza di lui nelle decisioni aziendali, ha tenuto banco dentro e fuori i giornali per diversi mesi. Poi, la Volpe ha voltato pagina e delle condizioni alle quali è stata costretta a sottostare nel suo lungo periodo in Rai è tornata a parlare al Grande Fratello Vip.

KontroKulturaa : Adriana Volpe dopo il Gf Vip ecco dove vedremo la conduttrice - - CarmenCostanza1 : @QuiMediaset_it @MediasetTgcom24 @MediasetPlay Auguri Presidente! dacci Adriana Volpe su canale 5 al pomeriggio, grazie - stealth3131 : @QuiMediaset_it @MediasetTgcom24 @MediasetPlay Tanti auguri ma fra le tue cose care mettici anche Adriana Volpe, per favore. - soloversacexme : RT @NatCarlotta: Una è diventata intoccabile la mattina guai a chi le tocca Mattino5, l'altra il pomeriggio guai se qualcuno le toglie un'o… -

Ultime Notizie dalla rete : Adriana Volpe

Adriana Volpe entra a far parte della squadra di TV8: insieme ad Alessio Viola condurrà il nuovo contenitore di informazione e intrattenimento. Il canale lancia per la prima volta una nuova produzione ...Per la gioia dei fan Adriana Volpe tornerà in Tv, e questa volta alla conduzione di un format tutto per sé: ad affiancarla sarà il collega Alessio Viola, e il format andrà in onda in fascia mattutina ...