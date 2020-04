Aci | cos' è l' Automobil Club d' Italia

Leggi su studiocataldi

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Cos'; l'AciCosa fa l'AciI Servizi AciCos'; l'AciTorna su L'Aci, acronimo did'; un ente pubblico non economico, che quindi non rientra nell'ambito dell'amministrazione dello Stato, le cui origini risalgono alla fine del 1800, anche se; solo agli inizi del 1900 che diventa una associazione nazionale grazie all'unione dell'di Torino e altridi carattere locale. Nel 1926 il Regio Decreto n. 436/1927 trasforma l'associazione in un ente morale e muta la denominazione in Realed', che viene mantenuta fino all'immediato dopoguerra, per poi tornare al vecchio nomed'. Cosa fa l'AciTorna su L'Aci dal 1927 gestisce principalmente il Pubblico Registroistico. L'art. 11 del Regio Decreto n. 436/19...