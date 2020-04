Abusa per anni della figlia minorenne della compagna: arrestato (Di mercoledì 29 aprile 2020) Abusa per anni della figlia minorenne della compagna: arrestato. Avrebbe Abusato della ragazzina, ora 12enne, da quando aveva 9 anni Avrebbe Abusato della figlia minorenne della compagnia da quando la piccola, ora 12enne, aveva 9 anni. arrestato dai carabinieri di Catania, un uomo di 42 anni. Secondo le prime indagini, l’uomo avrebbe costretto la ragazzina … L'articolo Abusa per anni della figlia minorenne della compagna: arrestato proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Abusarono di loro coetanea nel 2019 - misure cautelari per tre ragazzi

nove anni, obbligandola anche a vedere, sul suo telefonino, video hard che avrebbero coinvolto anche la madre. E’ l’accusa contesta dalla Procura distrettuale di Catania a un 42enne che stato arrestat ...

Indagine su Covid-19 - Parte III: dalla pseudo democrazia al regime dittatoriale

Attendevamo con ansia la conferenza stampa del premier Conte per apprendere le novità sul nuovo decreto, e anche per sentirci finalmente liberati, almeno un poco, dalle restrizioni alla libertà person ...

