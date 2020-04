"A stare chiusi siamo capaci tutti". Inquietante silenzio sul piano sanitario: l'accusa della Maglie a Conte e scienziati (Di mercoledì 29 aprile 2020) Nel mirino di Maria Giovanna Maglie ci finisce il comitato tecnico scientifico, uno dei molteplici comitati istituiti da Giuseppe Conte contro il coronavirus. La Maglie mette in evidenza quello che appare un clamoroso paradosso di tale comitato. Lo fa su Twitter, dove cinguetta: "Il saputissimo comitato tecnico scientifico, che mette in guardia da qualunque apertura, perché non dice una sola parola sulle condizioni del piano sanitario per quanto riguarda mascherine, tamponi e tracciamenti?". Domande che, incredibilmente, non hanno risposta. E la Maglie chiosa: "A stare chiusi siamo capaci tutti", con ovvia critica a Giuseppe Conte e all'operato del governo. Leggi su liberoquotidiano «Dentisti aperti anche la sera e nei weekend. Ma senza protezioni - meglio restare chiusi»

