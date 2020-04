A Monreale solo un caso di Covid-19 e 75 tamponi negativi

(Di mercoledì 29 aprile 2020) A, in provincia di Palermo, è stato registrato undi-19 nel corso dell’emergenza., invece, tutti ieseguiti fino ad oggi sui cittadini rientrati dal Nord e dall’estero prima del blocco ai rientri imposto dalla Regione. Nei giorni scorsi il sindaco aveva reso noto il primodi-19. Si tratta di una dipendente della RSA di Villafrati risultata positiva. La donna si è messa in quarantena domiciliare nella sua abitazione di San Martino delle Scale, frazione montanase, ed è in via dizzazione. Intanto 75effettuati a cittadinisi sono risultati. Lo ha confermato questa mattina il sindaco diAlberto Arcidiacono. Il primo cittadino del Comune normanno ha dato la notizia aisi dopo che ha ricevuto dall’ASP di Palermo l’elenco ...

L_Ceci_ : @donvuorri Guarda che io mi ricordo tutto, sopratutto i dettagli anche a distanza di anni... ergo, anche dove stai… -

Ultime Notizie dalla rete : Monreale solo

Diretta Sicilia

(Adnkronos) – “Siamo convinti infatti che il nostro ruolo, e in generale del terzo settore, non debba essere soltanto quello di collaborare con le istituzioni per la più larga fruizione possibile dell ...Tra le tante iniziative di solidarietà sorte anche nella nostra città per sopperire ai bisogni alimentari scaturiti dall’emergenza coronavirus c’è n’è una particolarmente interessante per come è nata ...