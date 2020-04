A Dubai riparte anche lo shopping nei grandi mall

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Gli Emirati Arabi Uniti hanno iniziato ad allentare le restrizioni imposte per prevenire la diffusione del coronavirus e tra le misure c'èla parziale riapertura dei centri commerciali che in altri paesi, come l'Italia, saranno gli ultimi a poter ripartire. Ail gigantesco Ibn Battutaè tornato in attività, ma con tutte le precauzioni. Poche persone alla volta, mascherine obbligatorie per faree controllo della temperatura in entrata. Ad Abu Dhabi, invece, capitale degli Emirati Arabi, gli operatori devono creare ingressi e uscite separati, l'installazione di stazioni di sanificazione delle mani e scanner termici per controllare la temperatura corporea delle persone, oltre all'uso di guanti e maschere per tutto il personale. Il parcheggio dovrà essere limitato al 50% della capacità e non dovrà esserci più ...