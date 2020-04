Leggi su lapiazzettadellosport

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di Lettura: 2 minuti © tiscali.it Paulo Dybala ha più volte dimostrato di essere un campione dentro e fuori dal campo. Infatti la Joya si è aggiudicato la maglia del Napoli di Ezequiel Lavezzi, messa all’asta dalla Fondazione Cannavaro Ferrara, per l’iniziativa ‘je sto vicino a te’ (leggi articolo), in aiuto alle famiglie partenopee in difficoltà nei giorni dell’emergenza Covid-19. Il numero 10 della Juventus ha speso 2500 euro per acquistare la casacca numero 22 indossata dal Pocho in occasione di un Napoli-Inter di Coppa Italia del 2011. Il cimelio apparteneva all’ex compagno del Pocho, Paolo Cannavaro, che ha deciso di donarlo alla Fondazione del fratello nell’ambito della raccolta fondi. L’asso argentino non era riuscito ad acquistare la maglia di Maradona, ha virato su quella indossata da ...