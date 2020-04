5 domande a La Municipàl

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 29 aprile 2020) La Municipàl sono un duo di fratelli: Carmine e Isabella Tundo, i quali fondano il gruppo nel 2013. Nel corso degli anni si sono affermati per i loro testi di grande riflessione e per non essersi mai censurati. In questa chiacchierata abbiamo affrontano la percezione di se stessi, i grandi desideri nel cassetto e le soddisfazioni che la vita da artista regala…