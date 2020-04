«18 marzo, istituire giorno della memoria per le migliaia di vittime del coronavirus» (Di mercoledì 29 aprile 2020) La proposta di legge alla Camera presentata anche dai deputati Pd bergamaschi Maurizio Martina ed Elena Carnevali. «Quel giorno per la prima volta i mezzi militari hanno portato via da Bergamo 75 salme». Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 29 aprile 2020) La proposta di legge alla Camera presentata anche dai deputati Pd bergamaschi Maurizio Martina ed Elena Carnevali. «Quelper la prima volta i mezzi militari hanno portato via da Bergamo 75 salme».

undi_pfrongia : #coronavirus Borrelli: il verbale del 3 marzo dove si decise di istituire la #zonarossa di Alzano che contiene dati… - madforfree : @betman @PiazzapulitaLA7 @betman il punto non è ‘si può o no’. Quando la critica è pelosa, perde credibilità. Se do… - galdig : RT @tfabiani2: La #scuola è chiusa dal 5 marzo. Quasi 2 mesi per istituire un comitato di esperti a cui chiedere 'proposte' per settembre?… - tfabiani2 : La #scuola è chiusa dal 5 marzo. Quasi 2 mesi per istituire un comitato di esperti a cui chiedere 'proposte' per settembre? #Fase2 -

Ultime Notizie dalla rete : marzo istituire «18 marzo, istituire giorno della memoria per le migliaia di vittime del coronavirus» L'Eco di Bergamo Coronavirus, Martina presenta pdl: 18 marzo sia giornata vittime

Roma, 29 apr. (askanews) - "Ho presentato una proposta di legge (Atto Camera 2480) perché si istituisca la 'Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus'. Proponiamo che il 18 marzo di ...

Emergenza Coronavirus, il Pd lancia un sondaggio: “Vicini ai bisogni dei cittadini”

“Cosa possiamo fare in questo momento? Stiamo attraversando una situazione completamente nuova, anche drammatica, che porta con sé una marea di problemi a cui vanno date soluzioni nuove. Crediamo che ...

Roma, 29 apr. (askanews) - "Ho presentato una proposta di legge (Atto Camera 2480) perché si istituisca la 'Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus'. Proponiamo che il 18 marzo di ...“Cosa possiamo fare in questo momento? Stiamo attraversando una situazione completamente nuova, anche drammatica, che porta con sé una marea di problemi a cui vanno date soluzioni nuove. Crediamo che ...