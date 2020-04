18 anni | cerca l’amore in tv È proprio lui | il bambino che faceva impazzire gli italiani

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 aprile 2020) È bastato un post di ‘Primo Appuntamento’ a scatenare il popolo della rete. Impossibile aver dimenticato il protagonista della 17esima puntata del programma di Flavio Montrucchio anche se è certamente molto cambiato visto che sono passatidal suo primo video subito diventato virale. Ora ha 18ed è indell’amore e ha scelto il format in onda su Real Time per provarci. La trasmissione in questione, per la cronaca, prevede la partecipazione di persone comuni di ogni età, accomunate da un unico obiettivo: quello di innamorarsi in circostanze diverse da quelle tradizionali. La quarta stagione di ‘Primo appuntamento’ è composta da 20 episodi della durata di 60 minuti ciascuno ed è disponibile su Dplay Plus, dove andrà in onda in anteprima la puntata dedicata a Lucio. (Continua dopo la foto) Non ...