Zenga | «Allenamenti? Nei centri sportivi saremmo distanziati e al sicuro»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 aprile 2020) Walter, allenatore del Cagliari, ha parlato della possibile ripresa della Serie A e non solo. Le sue parole L’allenatore del Cagliariha parlato ai microfoni di Sportitalia della possibile ripresa della Serie A e non solo. CAGLIARI – «Dopo i primissimiche ho potuto fare si è fermato tutto, passo il tempo al centro sportivo e studio. Mi sembra strano che ci si possa allenare nei parchi pubblici e non inattrezzati come il nostro, e parlo di giocatori professionisti. In un campo di calcio potrebbero allenarsi bene al. In Francia hanno deciso di chiudere tutto, da noi credo che la politica si sia presa il tempo per analizzare tutto per decidere con criterio». RIPRESA – «Solo Walukiewicz, Olsen e Pellegrini non sono a Cagliari. Va detto che da ...