Welfare | Istat | “Tra 2009 e 2019 brusco rallentamento nella crescita della spesa

Un Welfare sbilanciato sulla previdenza – per cui alla sanità va meno del 23% dei fondi – e messo a dura prova dalle poche risorse a disposizione dopo la crisi del 2009. Nel pieno dell'emergenza coronavirus arriva un rapporto dell'Istat che fotografa l'andamento e la distribuzione della spesa per la protezione sociale in Italia. Se tra 1995 e 2008 la spesa è aumentata in media del 5% all'anno, tra 2009 e 2019 il tasso di crescita ha subito un "brusco rallentamento", sottolinea l'istituto: solo +1,9% l'anno. Negli anni, inoltre, è stata "erosa la quota di spesa pubblica per l'assistenza ospedaliera". E il peso della spesa sanitaria, la cui importanza cruciale è quanto mai evidente in queste settimane, "a partire dal 2008 si è gradualmente ridotto fino a tornare nel 2019

La spesa sanitaria nel 2019 è stata pari al 22,7% del totale degli esborsi per prestazioni sociali erogate dal settore pubblico. Lo rileva l'Istat, spiegando che "a partire dal 2008 il peso della comp ...

