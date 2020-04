Viviano: «Notizie ottimistiche da Brescia. Tante soddisfazioni in carriera» (Di martedì 28 aprile 2020) Emiliano Viviano, ex portiere della Sampdoria, ha parlato della sua carriera e della situazione attuale a Brescia per l’emergenza Coronavirus Emiliano Viviano, ex portiere della Sampdoria, ha parlato in diretta Instagram con Riccardo Trevisani. Ecco le sue parole riportate da Sampnews24. Brescia – «Sono a casa a Brescia. Gli ultimi giorni meglio, le Notizie che arrivano sono ottimistiche. I numeri sono scesi tantissimo, ma negli ultimi mesi è stata una situazione incredibile. Lo sforzo è stato enorme da parte delle persone». carriera – «A parte un anno alla Sampdoria che abbiamo rischiato la retrocessione, tutte le altre sono state soddisfazioni. Alla Sampdoria abbiamo fatto pure i preliminari, ma forse era meglio se non li facevamo. A Bologna due salvezze tranquille, alla Fiorentina ho fatto bene». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 aprile 2020) Emiliano, ex portiere della Sampdoria, ha parlato della suae della situazione attuale aper l’emergenza Coronavirus Emiliano, ex portiere della Sampdoria, ha parlato in diretta Instagram con Riccardo Trevisani. Ecco le sue parole riportate da Sampnews24.– «Sono a casa a. Gli ultimi giorni meglio, leche arrivano sono. I numeri sono scesi tantissimo, ma negli ultimi mesi è stata una situazione incredibile. Lo sforzo è stato enorme da parte delle persone».– «A parte un anno alla Sampdoria che abbiamo rischiato la retrocessione, tutte le altre sono state. Alla Sampdoria abbiamo fatto pure i preliminari, ma forse era meglio se non li facevamo. A Bologna due salvezze tranquille, alla Fiorentina ho fatto bene». Leggi su Calcionews24.com

