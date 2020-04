VIDEO – Napoli ai salernitani: “Manteniamo distanze, evitiamo assembramenti…” (Di martedì 28 aprile 2020) “Manteniamo le distanze, evitiamo gli assembramenti…”,. le frasi pronunciate con voce quasi rotta dall’emozione, sono un accorato invito del sindaco Vincenzo Napoli ai salernitani “per non vanificare i risultati raggiunti con gli sforzi fatti”. Tutto bello, tutto vero. Nell’ambito della stessa mattinata però, in occasione dell’inaugurazione del padiglione Covid presso l’ospedale Ruggi di Salerno, lo stesso sindaco ed il Governatore hanno deciso di rimandare ad altra data l’esempio: sono stati fotografati e filmati (i social si sono scatenati con le polemiche) proprio mentre si intrattenevano in gruppo. Qualche minuto dopo Napoli, in beata solitudine, affermava: “Questa mattina, insieme al Presidente De Luca, mi sono recato al Covid Hospital realizzato in tempi record dalla Regione Campania presso il ... Leggi su ladenuncia Stefano De Martino - quarantena lontano da Belen Rodriguez e Santiago : "Da oggi da solo a Napoli" (video)

VIDEO - Di Natale : "Perché mai nel Napoli? Da tifoso è un peso. Serve coraggio - la gente ti conosce..."

In Campania via libera a jogging e il lungomare di Napoli si affolla di sportivi. [VIDEO] (Di martedì 28 aprile 2020) “Manteniamo legli assembramenti…”,. le frasi pronunciate con voce quasi rotta dall’emozione, sono un accorato invito del sindaco Vincenzoai“per non vanificare i risultati raggiunti con gli sforzi fatti”. Tutto bello, tutto vero. Nell’ambito della stessa mattinata però, in occasione dell’inaugurazione del padiglione Covid presso l’ospedale Ruggi di Salerno, lo stesso sindaco ed il Governatore hanno deciso di rimandare ad altra data l’esempio: sono stati fotografati e filmati (i social si sono scatenati con le polemiche) proprio mentre si intrattenevano in gruppo. Qualche minuto dopo, in beata solitudine, affermava: “Questa mattina, insieme al Presidente De Luca, mi sono recato al Covid Hospital realizzato in tempi record dalla Regione Campania presso il ...

ciropellegrino : Purtroppo #Napoli oggi. Comprensibile e umano. Non accettabile. La cautela è necessaria. Per rispetto nostro, dei n… - SkyTG24 : Aveva 37 anni Pasquale Apicella, l'agente morto mentre cercava di bloccare gli autori di un tentato furto in banca… - Corriere : Folla sul lungomare a Napoli. L’ira di De Luca: stop o chiudo - bello_cattivo : RT @RadioSavana: Napoli (Quarto), cittadini protestano contro #Conte e contro il Comune perchè hanno fame e non hanno soldi per fare la spe… - rosanna_357 : RT @GDF: @GDF e @_Carabinieri_ hanno organizzato un #flashmob davanti alla #Questura di Napoli e al Commissariato di Secondigliano per rend… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Napoli Video/Napoli, Carabinieri e Guardia di Finanza omaggiano Pasquale Apicella Irpinia News Serena Rossi in prima linea: solidarietà per battere il Coronavirus

Oltre che una bravissima cantante e attrice, Serena Rossi, che l’anno scorso ha avuto un grande successo per il suo ruolo di Mia Martini nella fiction dedicata alla cantante scomparsa, si dimostra anc ...

Coronavirus, il lungomare di Napoli affollato: si rischia un nuovo stop

Affollata via Caracciolo, sul lungomare di Napoli, lunedì sera. C'è chi passeggia e chi fa jogging. Per il governatore della Campania De Luca, però, sono troppe le persone in strada e c'è il rischio d ...

Oltre che una bravissima cantante e attrice, Serena Rossi, che l’anno scorso ha avuto un grande successo per il suo ruolo di Mia Martini nella fiction dedicata alla cantante scomparsa, si dimostra anc ...Affollata via Caracciolo, sul lungomare di Napoli, lunedì sera. C'è chi passeggia e chi fa jogging. Per il governatore della Campania De Luca, però, sono troppe le persone in strada e c'è il rischio d ...