Vicky Cristina Barcelona film stasera in tv 28 aprile: cast, trama, curiosità, streaming

Vicky Cristina Barcelona è il film stasera in tv martedì 28 aprile 2020 in onda in seconda serata su Rete 4.

TITOLO ORIGINALE: Vicky Cristina Barcelona
DATA USCITA: 17 ottobre 2008
GENERE: Commedia, Drammatico
ANNO: 2008
REGIA: Woody Allen
CAST: Scarlett Johansson, Rebecca Hall, Javier Bardem, Penélope Cruz, Chris Messina, Patricia Clarkson, Kevin Dunn, Silvia Sabaté, Pablo Schreiber
DURATA: 97 Minuti

Trama: Due buone amiche, Vicky e Cristina, hanno una cosa che le divide: la visione sull'amore. Vicky infatti ritiene che la fedeltà sia un principio inderogabile in un rapporto di coppia e soprattutto nel matrimonio. Cristina...

