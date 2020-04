Vicenza, che bella notizia! Il giovane difensore Bolzon si è risvegliato ed è fuori pericolo (Di martedì 28 aprile 2020) Per fortuna ci sono anche buone notizie. E noi siamo ben felici di raccontarle specie in un momento complesso come questo. Edoardo Bolzon si è risvegliato ed è fuori pericolo. Il calciatore, difensore dell’Under 17 del Vicenza, era stato colpito da un’emorragia cerebrale. Era stata la stessa società biancorossa a farlo sapere, che adesso ha altresì comunicato i nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni, per fortuna positivi. Ecco la nota di seguito pubblicata direttamente dal sito ufficiale del club. “Attendevamo tutti di poter dare delle notizie positive e oggi sono arrivate: dopo 8 giorni, Edoardo si è risvegliato, è fuori pericolo e rimane in prognosi riservata. I suoi primi pensieri sono stati rivolti alla mancanza del calcio e ai compagni di squadra. Si è poi emozionato nello scoprire tutte le testimonianze di ... Leggi su calcioweb.eu La favola di Vicenza in Europa : dal Menti a Stamford Bridge - cronaca di un sogno spezzato sul più bello (dal Chelsea di Vialli e Zola)

Per fortuna ci sono anche buone notizie. E noi siamo ben felici di raccontarle specie in un momento complesso come questo. Edoardosi èed èpericolo. Il calciatore,dell'Under 17 del, era stato colpito da un'emorragia cerebrale. Era stata la stessa società biancorossa a farlo sapere, che adesso ha altresì comunicato i nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni, per fortuna positivi. Ecco la nota di seguito pubblicata direttamente dal sito ufficiale del club. "Attendevamo tutti di poter dare delle notizie positive e oggi sono arrivate: dopo 8 giorni, Edoardo si è, èpericolo e rimane in prognosi riservata. I suoi primi pensieri sono stati rivolti alla mancanza del calcio e ai compagni di squadra. Si è poi emozionato nello scoprire tutte le testimonianze di ...

