Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2020 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 28 APRILEORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, LA CIRCONE CONTINUA INFATTI A MANTENERSI REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO. RACCOMANDIAMO PRUDENZA A COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA A1NAPOLI, SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DEL KM 571+000 TRA IL NODO A1/A24 E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD IN DIREZIONE NAPOLI. E ORA DIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERI SULLA A91FIUMICINO, DA OGGI E FINO AL 30 APRILE, IN PROGRAMMA LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ANAS. PER AGEVOLARE GLI INTERVENTI, RESTERÀ CHIUSA LA CORSIA DI SORPASSO, IN DIREZIONE FIUMICINO, DAL KM 6+500 AL KM 11+500 IN FASCIA ORARIA 21:30 – 6:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO. INFINE, ...