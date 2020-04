“Vi presento il mio gatto” | poi lo scaraventa a terra Politico costretto a dimettersi | è

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 28 aprile 2020) È finito nei guati per aver maltrattato un animale indifeso. È quanto ha fatto Chris Platzer, membro della commissione di pianificazione economica della città di Vallejo, in California, che è statodopo che il suo gesto – avvenuto in diretta durante una videoconferenza su Zoom con alcuni colleghi – è diventato virale in Rete. L’uomo infatti ha preso in braccio il suo gatto per farlo vedere agli altri partecipanti alla videochiamata e poi lo ha letteralmente lanciato fuori dall’inquadratura. Nel video pubblicato online si vede la riunione della commissione del 20 aprile scorso: sono presenti sei persone che discutono tra loro, tra cui anche Platzer. Ad un certo punto gli viene data la parola e lui, evidentemente seccato da qualcosa, interviene dicendo: “Prima di tutto mi piacerebbe presentarvi il mio ...