Veronica Gentili: "Feltri si è comportato male con me". Ed esclude di invitarlo a Stasera Italia (Di martedì 28 aprile 2020) Nel corso della diretta Instagram (Guerrini Viral) di Claudio Guerrini, speaker di Rds e volto televisivo, a cui ha preso parte come ospite, Veronica Gentili ha commentato il caso delle dichiarazioni di Vittorio Feltri a Fuori dal coro sui "meridionali inferiori". Non è L'Arena, Vittorio Feltri sui "meridionali inferiori" e Libero non venduto al Sud Il direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri chiarisce a Non è L'Arena le sue parole sui "meridionali inferiori" pronunciate martedì scorso a Fuori dal Coro di Mario Giordano: "Mi riferivo alla portata economica del Sud. E su Libero non venduto nelle edicole dice ... Dopo aver premesso che "io e Feltri è bene se camminiamo su due binari paralleli che non si incontrano mai", la Gentili si è detta convinta che il direttore di Libero "si è espresso ... Leggi su blogo Veronica Gentili - la confessione : perché invita Alessandro Vespignani a Stasera Italia. Il legame (segreto) tra i due

La conduttrice di Stasera Italia commenta le parole di Feltri sui "meridionali inferiori" ed esclude la possibilità che venga ospitato nel suo programma Nel corso della diretta Instagram di Claudio Gu ...

