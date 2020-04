Vado a fare sesso, il video del verbale finisce online: 46enne multato querela gli agenti (Di martedì 28 aprile 2020) Vado a fare sesso. Durante i controlli aveva candidamente affermato che si stava spostando per andare a fare sesso con un’amica ed era stato multato per aver trasgredito al decreto ministeriale che vietava di uscire dai confini del proprio comune. Quel verbale con la motivazione però è stato filmato per gioco dagli stessi agenti e poco dopo è finito anche online con nome e indirizzo. Di fronte a una pattuglia di poliziotti che lo aveva fermato in auto durante i normali controlli per il rispetto del blocco imposto dai decreti anticontagio, aveva candidamente affermato che si stava spostando per andare a fare sesso con un’amica, così gli agenti avevano redatto il relativo verbale con una salata multa da 533,33 euro per aver trasgredito al decreto ministeriale che vietava di uscire dai confini del proprio comune. Quel verbale però sarebbe ... Leggi su limemagazine.eu Feltri da Giletti : "Strutture mediche del Sud inferiori! Io che vado a fare a Napoli - il parcheggiatore abusivo?"

Feltri : "Strutture mediche del Sud inferiori! Io che ci vado a fare a Napoli - perchè non ci sono i parcheggiatori abusivi?"

Ultime Notizie dalla rete : Vado fare “Vado a fare la spesa”, e invece è in giro per spacciare nonostante l'affidamento in prova: arrestato dalla polizia tvprato.it Fase 2, Calderoli si ribella a Conte: "Io sono cattolico e domenica vado a messa, venga a fermarmi se vuole"

Il senatore Roberto Calderoli si ribella alle misure contenute nella Fase 2 per far fronte al coronavirus. In particolare il senatore della Lega prende di mira la decisione di Giuseppe Conte di non pe ...

Rivolta di ristoratori, negozianti, parrucchieri ed estetiste: «Soldi a fondo perduto e stop a tutte le tasse»

LIVORNO. Risorse a fondo perduto, tutte le tasse cancellate per il 2020 e anche per il 2021. Sono questi i provvedimenti che i dieci imprenditori intervistati chiedono a gran voce dopo quella che defi ...

