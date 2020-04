Vaccino lontano | politici inaffidabili | esce il romanzo di Lawrence Wright che ha

Leggi su linkiesta

(Di martedì 28 aprile 2020) «Lei non fa altro che ripeterci le stesse cose» disse Tildy, in tono di rimprovero, al tenente comandante Bartlett, divenuta ormai l’incubo del Comitato dei Rappresentanti del Consiglio per la sicurezza nazionale. «Niente», cominciò a elencare Tildy, contando sulle dita. «Niente trattamento. Nessuna cura. Possibile che non abbia almeno una buona notizia da riferire? La popolazione è fuori di sé per la preoccupazione». Bartlett rispose con un’occhiata che Tildy decifrò all’istante: era uno sguardo di commiserazione. «I piani li avevamo già, signora. Da anni, il CDC, gli Istituti nazionali di sanità, la Johns Hopkins e il Walter Reed avevano perfezionato tutti i protocolli necessari. Ma non abbiamo ottenuto le risorse e il personale per implementarli. I respiratori, per esempio. ...