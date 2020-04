Usuraio in manette nel Casertano | ma per le vittime era un “benefattore”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Prestava piccole somme di danaro a lavoratori precari, che dovevano poi restituire i soldi ad un tasso di interesse che andava dal 100% al 260%, dissanguandosi. Inper usura è finito un uomo di 59 anni, residente a Lusciano, nel, dipendente di una ditta di raccolta rifiuti; al presunto, ritenuto quasi “un benefattore” da alcune, i carabinieri del Gruppo di Aversa hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord. L’uomo è finito ai domiciliari. L’indagine riguarda fatti avvenuti nel 2019, ma non si esclude che il 59enne avesse continuato a prestare danaro anche in questo periodo di emergenza sanitaria, in cui le difficoltà economiche dovute al lockdown sono notevolmente aumentate; anche perché le sue ...