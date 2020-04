Uomini e Donne oggi, Gemma e Giovanna nuova fase: sorprese e novità (Di martedì 28 aprile 2020) Uomini e Donne oggi: Gemma Galgani e Giovanna Abate felici di iniziare una nuova fase di questo percorso Nel corso della puntata di oggi, martedì 28 aprile, a Uomini e Donne inizia una nuova fase per Giovanna Abate e Gemma Galgani. Le due protagoniste del programma stanno vivendo questa nuova formula con entusiasmo. Non mancano … L'articolo Uomini e Donne oggi, Gemma e Giovanna nuova fase: sorprese e novità proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv Uomini e donne/ Anticipazioni 28 aprile - Giovanna "vuole dare un volto a.."

Uomini e donne anticipazioni oggi : la rivelazione di Giovanna Abate

