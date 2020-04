‘Uomini e Donne’: l’opinione di Isa sulla puntata del 28/04/20 (Di martedì 28 aprile 2020) Io non è che quando apra il blog sia abituata a parlare di borsa, di finanza o di politica estera, eh. Questo è un blog di gossip e, detto tra noi, è per giunta dedicato al gossip più becero, quello che come protagonisti ha dei soggetti che tendenzialmente non sanno fare uno stracazzodiniente e che diventano ricchi e popolari perché si sono fatti una storia in tv/sono stati chiusi tot settimane dentro una casa/si sono fatti cornificare dai fidanzati/e in un villaggio turistico sardo. Insomma, qui alle robe demenziali siamo abituati. Io so benissimo che quando vado sul mio blog l’argomento più alto sarà il libro sulla vita di Pacifico Settembre, ecco. Però a tutto c’è un limite. A tutto c’è un caspita di limite. E questa versione telematica di Uomini e Donne è davvero TROPPO. E’ troppo ... Leggi su isaechia ‘Uomini e Donne’ : commenti a caldo (28/04/2020)

‘Uomini e Donne’ - Gemma Galgani entusiasta del nuovo format : “Se mi fido delle chat? Certo! Mi sono arrivati messaggi molto piccanti…”

‘Uomini e Donne’ : l’opinione di Chia sulla puntata del 27/04/20 (Di martedì 28 aprile 2020) Io non è che quando apra il blog sia abituata a parlare di borsa, di finanza o di politica estera, eh. Questo è un blog di gossip e, detto tra noi, è per giunta dedicato al gossip più becero, quello che come protagonisti ha dei soggetti che tendenzialmente non sanno fare uno stracazzodiniente e che diventano ricchi e popolari perché si sono fatti una storia in tv/sono stati chiusi tot settimane dentro una casa/si sono fatti cornificare dai fidanzati/e in un villaggio turistico sardo. Insomma, qui alle robe demenziali siamo abituati. Io so benissimo che quando vado sul mio blog l’argomento più alto sarà il librovita di Pacifico Settembre, ecco. Però a tutto c’è un limite. A tutto c’è un caspita di limite. E questa versione telematica di Uomini e Donne è davvero TROPPO. E’ troppo ...

luigidimaio : Il coraggio di svolgere il proprio dovere, senza timori o esitazioni. L’agente scelto Pasquale Apicella ci lascia d… - vitocrimi : Rivolgo il mio profondo cordoglio ai familiari di Pasquale Apicella, agente della @PoliziaDiStato che oggi ha perso… - trash_italiano : L'Italia è quel Paese in cui Uomini e Donne va in onda alle 14.45 precise mentre una conferenza del Presidente del… - mercefunebre : la mia religione è la bisessualità dove abbiamo come dee le donne e come diavoli gli uomini - italia_nel_caos : RT @leoberthi: @italia_nel_caos Ormai il mio è diventato un mantra, gli #uomini dell'#Islam hanno una paura fottuta delle #donne, di quelle… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ 25 APRILE, FU VERA GLORIA? politicamentecorretto.com