Un'ipotesi campata in aria, giuro. Facciamo finta che. Facciamo finta che i primi report di Covid19 ci fossero già a dicembre. Queste informazioni venivano da fonti specializzate che ogni giorno segnalano focolai d'infezioni che spuntano in Asia e in Africa. L'aviaria doveva essere una strage: non è successo. La suina doveva fare lo stesso: non è successo. Quindi la notizia passa in mezzo al flusso. In Cina succede il casino a Wuhan, i nostri osservatori segnalano allo Stato. Ma se il mio lavoro consiste nell'osservare e nel segnalare cose che POTREBBERO essere importanti, dato che non voglio rischiare lo stipendio per qualcuno che mi viene a dire "dovevi avvertire", io per sicurezza dico che tutto è urgente, importante, fondamentale. Chi riceve la segnalazione vuole a sua ...

vileaffarista : @Maximinelli @MinutemanItaly @muntzer_thomas Le due cose non sono in contrasto se sei un borghese liberal-progressi… - Emm_Manzari : @BluGianni La teoria dell'evoluzione non ha una modellizzazione matematica ma ha centinaia di prove a suo sostegno… - ByGrandi : @Frances51070652 Guarda che sembra un ipotesi assurda, ma non è così campata in aria... Le emissioni di onde posson…

