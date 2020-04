Una certa idea di Europa è il manifesto di ciò che siamo (Di martedì 28 aprile 2020) George Steiner non ha vie o piazze dedicategli: non ancora. Il critico e intellettuale francese di origini ebraiche, nato da padre ceco e madre austriaca, è morto lo scorso 3 febbraio, a Cambridge. Aveva 90 anni. Eppure accadrà, forse nella sua Parigi, dove era nato e che a 11 anni lasciò con la famiglia, per sfuggire all’antisemitismo nazista: accadrà che a una rue, un passage, una place seguiranno il suo nome e gli estremi anagrafici: 1929-2020. Sarà difficile definirne il ruolo: critico letterario, scrittore, filosofo, storico della cultura, comparatista. Sarebbero tutti corretti e tutti riduttivi. Il nome di George Steiner inciso nella toponomastica dirà in ogni caso poco di lui, ma molto della cultura di chi passeggerà quotidianamente in quelle strade. Le ragioni le spiega lui stesso in “Una certa idea di Europa”, ... Leggi su linkiesta Una certa idea di Europa è il manifesto di ciò che siamo

O il cu*** o la faccia - "dopo una certa età devi scegliere" : indiscreto - quelle clamorose parole di Iva Zanicchi

Veneto - il virologo consulente di Zaia : “Certa una seconda ondata con la fase 2” (Di martedì 28 aprile 2020) George Steiner non ha vie o piazze dedicategli: non ancora. Il critico e intellettuale francese di origini ebraiche, nato da padre ceco e madre austriaca, è morto lo scorso 3 febbraio, a Cambridge. Aveva 90 anni. Eppure accadrà, forse nella sua Parigi, dove era nato e che a 11 anni lasciò con la famiglia, per sfuggire all’antisemitismo nazista: accadrà che a una rue, un passage, una place seguiranno il suo nome e gli estremi anagrafici: 1929-2020. Sarà difficile definirne il ruolo: critico letterario, scrittore, filosofo, storico della cultura, comparatista. Sarebbero tutti corretti e tutti riduttivi. Il nome di George Steiner inciso nella toponomastica dirà in ogni caso poco di lui, ma molto della cultura di chi passeggerà quotidianamente in quelle strade. Le ragioni le spiega lui stesso in “Unadi”, ...

beppe_grillo : #SITOPIA: COME IL CIBO PUÒ SALVARE IL MONDO Come vivremo nel futuro? Come possiamo sperare di prosperare sul nostro… - fattoquotidiano : UNO SCENARIO PERICOLOSO Il report dell’Istituto superiore di sanità sulla fase 2: “Con le scuole in funzione, una n… - ChiVieneACena3 : Negli animali che provengono dall’estero il benessere in etichetta quale fase della vita sta certificando? Una cosa… - nintend0slut : non riesco ad essere certa della mia bisessualità ma in generale quando una ragazza si innamora di me o viceversa è tipo ???????? - Alexfacchinetti : -

Ultime Notizie dalla rete : Una certa Una certa idea di Europa è il manifesto di ciò che siamo Linkiesta.it Castrovilli e l’Inter? Ancora con questa storia? E con una contropartita del genere non si va certo a dama

Purtroppo continuano le indiscrezioni riportate da alcuni giornali sul centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli. Per inciso, il suo futuro è già scritto per l’anno prossimo, perché vestirà ...

Sassari, il dolce ritorno all’aria aperta

SASSARI. Non c’è stata, come alcuni temevano, la “grande fuga” dalla quarantena. Almeno a Sassari non si è registrato alcun fenomeno di massa. Certo, alcuni punti della città erano più frequentati, ma ...

Purtroppo continuano le indiscrezioni riportate da alcuni giornali sul centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli. Per inciso, il suo futuro è già scritto per l’anno prossimo, perché vestirà ...SASSARI. Non c’è stata, come alcuni temevano, la “grande fuga” dalla quarantena. Almeno a Sassari non si è registrato alcun fenomeno di massa. Certo, alcuni punti della città erano più frequentati, ma ...