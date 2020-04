Un posto al sole anticipazioni, settimana 4-8 maggio 2020: pericolose conoscenze (Di martedì 28 aprile 2020) Durante la settimana dal 4 all’8 maggio 2020, Un posto al sole non mostrerà puntate nuove, bensì repliche. Sarà in ogni caso piacevole rivedere personaggi di un tempo e vicende che magari ci sono sfuggite. Che ci dobbiamo attendere? Ricordiamo che a causa dell’emergenza Coronavirus, le riprese della soap italiana si interrompono. Torneranno le repliche della stagione 16, trasmesse su Rai Tre a marzo 2012. Si tratterà degli episodi: 3471, 3472, 3472, 3474, 3475. Un posto al sole, settimana dal 4 all’8 maggio 2020: partenze e vendette Lunedì, 4 maggio 2020 Durante le prossime puntate, dal 4 maggio 2020, Franco dovrà rendere noto a Nunzio della partenza di suo nonno, mentre Alfonso Vitale non potrà fare altro che meditare vendetta contro il nipote di Vintariello. Greta si preparerà alla fuga con Ferdinando, mentre ... Leggi su pianetadonne.blog Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate 4-8 Maggio 2020 : E’ Passione tra Serena e Tommaso!

Il Paradiso delle Signore e Un Posto Al Sole : Rai cancella la puntate del 1° maggio. Ecco perché...

