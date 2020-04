Un Nuovo Giorno – Andrea Bocelli Live: su Rai 1 il “meglio” dei concerti del tenore per raccogliere fondi per l’educazione digitale (Di martedì 28 aprile 2020) Andrea Bocelli La musica di Andrea Bocelli come fonte di speranza; un modo per ripartire in seguito all’emergenza Coronavirus che ha cambiato la vita di tutto il mondo. E’ questo l’intento principale di Un Nuovo Giorno – Andrea Bocelli Live, lo speciale musicale in onda stasera, a partire dalle 21.25, su Rai1. Un appuntamento all’insegna della solidarietà che ripercorrerà – allo scopo di raccogliere dei fondi – i concerti benefici che il tenore, nel corso degli anni, ha tenuto al Colosseo, all’Arena di Verona e al Teatro del Silenzio di Lajatico. In alcune tappe di questo viaggio, Bocelli sarà accompagnato da Serena Rossi. La rete ammiraglia Rai ha scelto di dar vita ad un “Nuovo” itinerario musicale in grado di unire i grandi capolavori della lirica, della tradizione melodica italiana e della canzone ... Leggi su davidemaggio Un nuovo giorno Andrea Bocelli Live - ospiti e anticipazioni dell’evento in tv

