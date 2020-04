Un nuovo giorno Andrea Bocelli Live, ospiti e anticipazioni dell’evento in tv (Di martedì 28 aprile 2020) Mai come in questo periodo c’è bisogno di speranza, di guardare al futuro con rinnovato ottimismo nell’attesa che arrivi un ‘nuovo giorno’. La musica è uno strumento potente in grado di accompagnare ed esaltare le emozioni ed è la protagonista di un viaggio straordinario con un artista di eccezione. Andrea Bocelli, martedì 28 aprile alle 21.25 su Rai1, propone un itinerario musicale che unisce grandi capolavori della lirica, tradizione melodica italiana e canzone contemporanea in tre location mozzafiato: il Colosseo, l’Arena di Verona e il Teatro del Silenzio di Lajatico. Un nuovo giorno Andrea Bocelli Live, anticipazioni Con la presenza di grandi ospiti, italiani e internazionali, Andrea Bocelli accompagnerà lo spettatore in una serata di grandi emozioni in grado di coinvolgere tutti i sensi, puntando dritto al cuore ... Leggi su tvzap.kataweb Andrea Bocelli in tv con Un nuovo giorno : “Sono severo con me stesso”

Un Nuovo Giorno Andrea Bocelli Live - oggi 28 Aprile in prima serata su Rai1

