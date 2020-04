Un nuovo giorno – Andrea Bocelli Live: gli ospiti del tenore (Di martedì 28 aprile 2020) Un nuovo giorno – Andrea Bocelli Live: gli ospiti Quali saranno gli ospiti dell’evento “Un nuovo giorno – Andrea Bocelli Live” in programma oggi, martedì 28 aprile 2020, alle ore 21,25 su Rai 1? L’elenco esatto degli ospiti che prenderanno parte all’evento tv non lo si conosce con esattezza. Verranno montati insieme tre concerti differenti tenuti dal tenore al Colosseo, all’Arena di Verona e al Teatro del Silenzio a cui hanno preso parte tantissimi ospiti italiani e internazionali. Vediamone alcuni, location per location. Durante il concerto al Colosseo di Andrea Bocelli, condotto da Milly Carlucci, parteciparono: Renato Zero 2Cellos Elton John Steven Tyler Sharon Stone Antonio Banderas Sumi Jo Chris Botti David Foster Andrea Griminelli Zara Aida Garfullina JuniOrchestra Coro dell’Accademia musicale Al concerto benefico di ... Leggi su tpi Un nuovo giorno – Andrea Bocelli Live : le location dell’evento

