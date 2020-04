Ufficiali le videochiamate a 8 persone su WhatsApp per iOS | link download

Leggi su optimagazine

(Di martedì 28 aprile 2020) Esteso a 8il limite per lee le chiamate vocali super iOS: la novità arriva direttamente con l'iterazione 2.20.50 dell'applicazione, disponibile alsu App Store. Come riportato da '9to5mac.com', la funzionalità è inedita, ma ormai se ne sente parlare da giorni (complice la situazione che purtroppo ormai viviamo da settimane per via dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, che ci sta tenendo lontani dai nostri cari, e talvolta anche peggio). La nuova opzione diper iOS (in implementazione anche per la controparte Android) raddoppia il numero massimo di partecipanti ae chiamate vocali di gruppo, per una rimpatriata online di quelle che promettono grosse risate. Per poter funzionare, tutti i partecipanti dovranno naturalmente aggiornareper iOS all'ultima versione disponibile su App Store, ...