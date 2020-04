UEFA alle Federazioni: piani per la ripresa entro il 25 maggio (Di martedì 28 aprile 2020) Le leghe calcistiche europee avranno tempo fino al 25 maggio per informare la UEFA dei loro piani per un’eventuale ripresa delle competizioni nazionali. Il calcio si è fermato in tutti i principali campionati d’Europa, mentre in Francia la stagione è stata definitivamente sospesa. L’organo di governo del calcio europeo vuole iniziare a pianificare le proprie … L'articolo UEFA alle Federazioni: piani per la ripresa entro il 25 maggio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Coronavirus UEFA/ Il piano di Ceferin : erogati 236.5 milioni alle federazioni

La UEFA distribuisce 236 milioni alle Federazioni

