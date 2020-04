“Tutto troppo stressante, i compagni mi chiedevano degli stipendi. Milan? Una liberazione”: Nesta confessa (Di martedì 28 aprile 2020) Diventato giovanissimo un pilastro della Lazio, con il Milan poi si è consacrato ad altissimi livelli. Alessandro Nesta ha ripercorso alcuni momenti della propria carriera in una diretta Instagram con l’ex compagno di squadra e di Nazionale Christian Vieri. Nesta ha ricordato l’addio al calcio: “Sono stato malissimo, dopo sei mesi sono andato in crisi, mia moglie non ce la faceva più. Dopo due anni mi chiama Materazzi per andare in India, ho preparato subito la valigia. Ora allenando ho il modo di sfogarmi, però giocare è giocare. Siamo allenatori, ma nasciamo giocatori. Se giochi fai solo ciò che ti piace, se alleni devi spendere energie anche per tante altre cose, ma comunque è bellissimo. A Frosinone ho una squadra forte, speriamo adesso di ripartire per provare ad andare in Serie A”. Momenti indimenticabili con ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 28 aprile 2020) Diventato giovanissimo un pilastro della Lazio, con ilpoi si è consacrato ad altissimi livelli. Alessandro Nesta ha ripercorso alcuni momenti della propria carriera in una diretta Instagram con l’ex compagno di squadra e di Nazionale Christian Vieri. Nesta ha ricordato l’addio al calcio: “Sono stato malissimo, dopo sei mesi sono andato in crisi, mia moglie non ce la faceva più. Dopo due anni mi chiama Materazzi per andare in India, ho preparato subito la valigia. Ora allenando ho il modo di sfogarmi, però giocare è giocare. Siamo allenatori, ma nasciamo giocatori. Se giochi fai solo ciò che ti piace, se alleni devi spendere energie anche per tante altre cose, ma comunque è bellissimo. A Frosinone ho una squadra forte, speriamo adesso di ripartire per provare ad andare in Serie A”. Momenti indimenticabili con ...

FaberVonCastell : @manginobrioches Vedi risposte sopra. Il lockdown è stato disposto con ritardo (ci hanno fatto infettare e per moti… - KayzenMya : RT @Rideronthesto17: Ci si abbandona troppo spesso al senso di ineluttabilità degli eventi. Tutto può accadere, tutto può esser cambiato. - GiovanniCrocio1 : @CarloCalenda Disquisite un po' troppo. Il mes è del tutto necessario - LucaPicotti : Mi sembra che il discorso ‘non bisogna riaprire adesso, è troppo presto’ e quello per cui ‘con il virus dovremmo co… - sermezane : RT @velo_di_maia: Non condivido del tutto le più recenti esternazioni di #Renzi a proposito del #DCPM #Conte. In particolare non condivido… -

Ultime Notizie dalla rete : “Tutto troppo Coronavirus, il piano segreto per l'emergenza nazionale: "Troppo drammatico per dirlo" Corriere della Sera