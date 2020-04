Tutte le convention 2020 rimandate per il Coronavirus, da The 100 a Skam Italia e Shadowhunters (Di martedì 28 aprile 2020) Buona parte delle convention 2020 verranno rimandate al dopo emergenza Coronavirus. Lo annuncia la Kinetic Vibe, una vivace realtà che ha rivoluziona la fan experience in Italia. Ttramite comunicato stampa, l'organizzazione svela quali eventi non verranno posticipati a date più sicure: la Share The Love Con 2, Fandom Vibes 2 e The Italian Institute 4.Come spiega la Kinetic Vibe, a causa delle limitazioni e incertezze legate alla pandemia che sta affliggendo molti settori lavorativi, si è deciso lo spostamento degli appuntamenti che avrebbero consentito a migliaia di fan di incontrare dal vivo Rocco Fasano e Beatrice Bruschi (Skam Italia), Lana Parrilla, Rebecca Mader o Emilie De Ravin (Once Upon A Time), Ed Westwick (Gossip Girl), Bob Morley ed Eliza Taylor (The ... Leggi su optimagazine Usa 2020 : che cosa sono Super Tuesday - Convention - Election Day. Tutte le tappe per la corsa alla Casa Bianca (Di martedì 28 aprile 2020) Buona parte delleverrannoal dopo emergenza. Lo annuncia la Kinetic Vibe, una vivace realtà che ha rivoluziona la fan experience in. Ttramite comunicato stampa, l'organizzazione svela quali eventi non verranno posticipati a date più sicure: la Share The Love Con 2, Fandom Vibes 2 e Then Institute 4.Come spiega la Kinetic Vibe, a causa delle limitazioni e incertezze legate alla pandemia che sta affliggendo molti settori lavorativi, si è deciso lo spostamento degli appuntamenti che avrebbero consentito a migliaia di fan di incontrare dal vivo Rocco Fasano e Beatrice Bruschi (), Lana Parrilla, Rebecca Mader o Emilie De Ravin (Once Upon A Time), Ed Westwick (Gossip Girl), Bob Morley ed Eliza Taylor (The ...

Sta facendo infuriare i sostentori di Bernie Sanders la decisione dei democratici dello stato di New York, maggiormente colpito dalla pandemia di coronavirus, di cancellare del tutto le primarie per l ...

Il Coronavirus ha colpito com’era prevedibile in modo massiccio la programmazione di eventi di ogni genere. Qualche settimana fa l’annuncio del rinvio per la prima volta in 50 anni del Comic Con di Sa ...

