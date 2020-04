Troppi bambini finiscono in terapia intensiva. Londra trema: il sospetto che siano legati a Covid (Di martedì 28 aprile 2020) Troppi bambini in terapia intensiva: arriva dal Regno Unito un nuovo allarme legato all’emergenza coronavirus. L’Nhs, il sistema sanitario nazionale inglese, ha lanciato un’allarme per l’aumento di bambini ricoverati in terapia intensiva con una sindrome che potrebbe essere legata al Covid-19. Come si legge su Dagospia i responsabili del Nhs di Londra hanno affermato: «Vi è una crescente preoccupazione per una sindrome infiammatoria correlata al coronavirus che stiamo riscontrando nei bambini nel Regno Unito. Nelle ultime tre settimane c’è stato un evidente aumento del numero di bambini di tutte le età che presentano uno stato infiammatorio multisistemico che richiede cure nelle unità di terapia intensive di Londra e anche in altre regioni del Regno Unito». La notizia ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 aprile 2020)in: arriva dal Regno Unito un nuovo allarme legato all’emergenza coronavirus. L’Nhs, il sistema sanitario nazionale inglese, ha lanciato un’allarme per l’aumento diricoverati incon una sindrome che potrebbe essere legata al Covid-19. Come si legge su Dagospia i responsabili del Nhs dihanno affermato: «Vi è una crescente preoccupazione per una sindrome infiammatoria correlata al coronavirus che stiamo riscontrando neinel Regno Unito. Nelle ultime tre settimane c’è stato un evidente aumento del numero didi tutte le età che presentano uno stato infiammatorio multisistemico che richiede cure nelle unità diintensive die anche in altre regioni del Regno Unito». La notizia ...

SecolodItalia1 : Troppi bambini finiscono in terapia intensiva. Londra trema: il sospetto che siano legati a Covid… - ClaudioMori7 : @magozufus1 Ti capisco, ma, vedi, io quando esco sono davvero preoccupato da come si muovono le persone. Troppi si… - smartis14 : @3gennaio2013 @myrtamerlino Quali rischi per bambini scusa? Che siano troppi colti per questo paese??? - eternqltae : raga che palle quando le cose arrivano su insta, là ci stanno troppi bambini - sardanews : Agnese di Cagliari, negoziante in crisi: “Troppi acquisti online di vestiti per bambini” -

Ultime Notizie dalla rete : Troppi bambini Troppi bambini finiscono in terapia intensiva. Londra trema: il sospetto che siano legati a... Il Secolo d'Italia Covid19, Rossi: "Serve soluzione per i bambini. Mascherine a 0,50? E' il nostro prezzo"

Firenze, 28 aprile 2020 - «Non è possibile la ripartenza delle attività produttive e in generale del lavoro senza una soluzione al problema dei bambini e dei ragazzi, della loro educazione e del loro ...

Coronavirus, la Francia frena sulla Fase 2: slitta la riapertura dei licei, stop al campionato di calcio

La Francia passerà alla fase 2 dall’11 maggio, come già lo aveva annunciato Emmanuel Macron. Ma lo farà con molta, molta prudenza: è quanto emerge dal discorso pronunciato oggi pomeriggio dal premier ...

Firenze, 28 aprile 2020 - «Non è possibile la ripartenza delle attività produttive e in generale del lavoro senza una soluzione al problema dei bambini e dei ragazzi, della loro educazione e del loro ...La Francia passerà alla fase 2 dall’11 maggio, come già lo aveva annunciato Emmanuel Macron. Ma lo farà con molta, molta prudenza: è quanto emerge dal discorso pronunciato oggi pomeriggio dal premier ...